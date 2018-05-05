Гол Кучерова помог "Тампе" в третий раз обыграть "Бостон"

"Бостон" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Даниэль Жирарди. Счет в серии стал 3-1 в пользу "Лайтнинг".
Ворота гостей защищал россиянин Андрей Василевский, который отразил 29 бросков по свои воротам. Автором одного из голов "Тампы" стал российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 11 (6+5) очков в плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
4-й матч
"Бостон" – "Тампа-Бэй" – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Наши: – – Сергачев (12:08/1/1), Кучеров (17:50/5/0).
Счет в серии: 1-3.
Girardi scores the OT winner. pic.twitter.com/tOg2rPnUiA– NHL GIFs (@NHLGIFs) 5 мая 2018 г.
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gibson
У меня прибавилось седых волос:-) В какой-то момен появилось ощущение, что наступает перелом не только в матче, но и во всей серии, так как впервые Бостону удалось одержать победу в силовой борьбе, а Тампа не использовала свои шансы - перекладина Кучерова при счете 2:1 (этот гол закопал бы Бостон), Стэмкос не забил при счете 2:2, когда Куч чисто вывел его один на один. Но все случилось так, как случилось. Даже блистательная игра тройки Бержерона не может спасти Бостон. Судейство было отвратительным. Как и вообще во всем плей-офф. Ошибаются во все стороны. Но думаю Fifa_guru расскажет нам, как судьи тянут Тампу, а гол Стэмкоса засчитывать было нельзя, так как до этого Кучеров нарушил правила против Макавоя и шайба досталась Миллеру. Плевать. Уже ничего не изменится. Счет в серии 3:1.
05:34
kargot
С победой! Как матч?
05:34
maxcds
Sправедливый Браво "Тампа!" С победой! Молодцы все, в т.ч. и наши!//// да, наши молодцы. приятно удивил Сергач. видимо взялся за ум. только так сможет реализовать свой потенциал.
05:17
Adios Amigos R...
Походу, не отыграться Бостону уже...
05:17
Sправедливый
Браво "Тампа!" С победой! Молодцы все, в т.ч. и наши!
05:14
maxcds
Все по делу.
05:13