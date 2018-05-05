05:09 | Хоккей — НХЛ

Гол Кучерова помог "Тампе" в третий раз обыграть "Бостон"

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"Бостон" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Даниэль Жирарди. Счет в серии стал 3-1 в пользу "Лайтнинг".

Ворота гостей защищал россиянин Андрей Василевский, который отразил 29 бросков по свои воротам. Автором одного из голов "Тампы" стал российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 11 (6+5) очков в плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

4-й матч

"Бостон" – "Тампа-Бэй" – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Наши: – – Сергачев (12:08/1/1), Кучеров (17:50/5/0).

Счет в серии: 1-3.

Кучеров забросил 6-ю шайбу в плей-офф НХЛ. Видео

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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gibson

У меня прибавилось седых волос:-) В какой-то момен появилось ощущение, что наступает перелом не только в матче, но и во всей серии, так как впервые Бостону удалось одержать победу в силовой борьбе, а Тампа не использовала свои шансы - перекладина Кучерова при счете 2:1 (этот гол закопал бы Бостон), Стэмкос не забил при счете 2:2, когда Куч чисто вывел его один на один. Но все случилось так, как случилось. Даже блистательная игра тройки Бержерона не может спасти Бостон. Судейство было отвратительным. Как и вообще во всем плей-офф. Ошибаются во все стороны. Но думаю Fifa_guru расскажет нам, как судьи тянут Тампу, а гол Стэмкоса засчитывать было нельзя, так как до этого Кучеров нарушил правила против Макавоя и шайба досталась Миллеру. Плевать. Уже ничего не изменится. Счет в серии 3:1.

05:34

kargot

С победой! Как матч?

05:34

maxcds

Sправедливый Браво "Тампа!" С победой! Молодцы все, в т.ч. и наши!//// да, наши молодцы. приятно удивил Сергач. видимо взялся за ум. только так сможет реализовать свой потенциал.

05:17

Adios Amigos R...

Походу, не отыграться Бостону уже...

05:17

Sправедливый

Браво "Тампа!" С победой! Молодцы все, в т.ч. и наши!

05:14

maxcds

Все по делу.

05:13

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