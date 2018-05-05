Гол Кучерова помог "Тампе" в третий раз обыграть "Бостон"

"Бостон" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Даниэль Жирарди. Счет в серии стал 3-1 в пользу "Лайтнинг".

Ворота гостей защищал россиянин Андрей Василевский, который отразил 29 бросков по свои воротам. Автором одного из голов "Тампы" стал российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 11 (6+5) очков в плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

4-й матч

"Бостон" – "Тампа-Бэй" – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Наши: – – Сергачев (12:08/1/1), Кучеров (17:50/5/0).

Счет в серии: 1-3.

Girardi scores the OT winner. pic.twitter.com/tOg2rPnUiA – NHL GIFs (@NHLGIFs) 5 мая 2018 г.

Кучеров забросил 6-ю шайбу в плей-офф НХЛ. Видео