Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

"Флорида" проиграла "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:4. На счету российского нападающего "Пингвинз" Евгения Малкина гол и результативная передача. За 19 минут 33 секунды форвард шесть раз бросил в створ ворот.
Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов провел на льду 21 минуту 58 секунд. Он по разу пробил в створ и оформил силовой прием.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Питсбург" - 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)
Голы: Макгинн, Барков, Уигар - Малкин, Роуни, Кросби, Шири.
Наши: Дадонов (21:58/1/2) - Малкин (19:33/6/0).
Malkin goal pic.twitter.com/3HytqAwJ6K– steph (@myregularface) 21 октября 2017 г.
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