Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

"Флорида" проиграла "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:4. На счету российского нападающего "Пингвинз" Евгения Малкина гол и результативная передача. За 19 минут 33 секунды форвард шесть раз бросил в створ ворот.

Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов провел на льду 21 минуту 58 секунд. Он по разу пробил в створ и оформил силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Питсбург" - 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Голы: Макгинн, Барков, Уигар - Малкин, Роуни, Кросби, Шири.

Наши: Дадонов (21:58/1/2) - Малкин (19:33/6/0).