Гол и буллит Панарина помогли "Коламбусу" прервать серию поражений

"Коламбус" в серии буллитов обыграл "Детройт" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" прервали серию поражений из четырех игр кряду, "Ред Уингз" проиграли во втором матче подряд.

В составе победителей голом отметился Артемий Панарин. Эта шайба стала для россиянина третьей в сезоне, всего он набрал 13 (3+10) очков. Также на счету форварда реализованный буллит в послематчевой серии. У "Детройта" отличился Андреас Атанасиу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Коламбус" – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: ПАНАРИН - 3 (Бьоркстранд, Савар), 1:07 - 0:1. Атанасиу - 2 (Крунвалль, Татар), 46:11 - 1:1.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Ховард - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 33 (11+12+7+3) - 32 (13+9+8+2).

Наши: - - Панарин (22:29/6/+1).

12 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.