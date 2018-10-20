Главный тренер "Флориды - о хите Овечкина: "Это был удар в голову, но не было даже свистка"

Главный тренер "Флориды" Боб Бугнер после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (6:5 Б) остался недоволен решением судьи в эпизоде с силовым приемом форварда Александра Овечкина на защитнике Марке Писике.

Напомним, во втором периоде россиянин влетел плечом в Писика, попав ему в область подбородка. Овечкин не получил даже малого штрафа.



– Это был удар в голову, плечо было слишком высоко. Это как раз то, с чем лига пытается бороться, – приводит слова тренера журналист Изабель Хуршудян в своем Твиттере. – Не было даже свистка, но я не виню судей. Возможно, они пропустили этот момент. Но такое произошло, и подобное действие Овечкина нужно рассмотреть.