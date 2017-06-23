Генменеджер "Эдмонтона" - об обмене Эберле: "Должны были расчистить платежку для подписания Макдэвида и Драйзайтля"

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли подчеркнул, что обмен нападающего Джордана Эберле в "Айлендерс" на Райана Строма был мотивирован необходимостью расчистить зарплатную ведомость. По его словам, сейчас клубы НХЛ вынуждены экономить.

- Не станет секретом тот факт, что "Эдмонтон" должен был освободить платежку для таких игроков как Макдэвид и Драйзайтль, - приводит официальный сайт НХЛ слова Чиарелли. - Иногда в таких случаях необходимо действовать быстро. Мы знали, что это позволит нам усилиться. Эберле - тоже очень хороший игрок, но приходится экономить, если есть такая возможность.