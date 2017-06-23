Генменеджер "Чикаго" назвал дебют Артемия Панарина одним из лучших в истории клуба

Старший вице-президент и генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн назвал выступление Артемия Панарина в первом сезоне за "Блэкхокс" одним из лучших дебютов за всю историю клуба. Ранее клуб объявил об обмене российского форварда в "Коламбус".

– Мы благодарим Артемия за влияние, которое он оказал на команду после перехода в НХЛ, – цитирует официальный сайт "Чикаго" Боумэна. – Его дебютный сезон – один из лучших в истории команды. Его восхитительный стиль игры подарил болельщикам множество запоминающихся моментов.

Панарин провел в составе "Блэкхокс" два сезона. В 162 матчах регулярного чемпионата на его счету 151 (61+90) очко. В Кубке Стэнли 25-летний нападающий принял участие в 11 играх, набрав 8 (2+6) баллов за результативность.

По итогам сезона-2015/16 он получил "Колдер Трофи", а также попал в символическую сборную новичков НХЛ.