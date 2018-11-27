"Флорида" выиграла у "Нью-Джерси", Дадонов сделал две голевые передачи

"Флорида" в овертайме выиграла у "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" прервал серию из трех поражений, а "Дэвилз" потерпел третье поражение кряду.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами, а российский защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев - одной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Нью-Джерси" - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Вуд - 2 (Ватанен, Яковлев), 21:23 - 0:1. Коулман - 8 (мен.), 26:01 - 0:2. Барков - 8 (бол., Дадонов, Юбердо), 27:31 - 1:2. Маккэн - 4 (Уигар), 31:43 - 2:2. Братт - 2 (Ватанен, Холл), 51:27 - 2:3. Юбердо - 5 (Барков, Дадонов), 58:31 - 3:3. Хоффман - 12 (Юбердо, Экблад), 61:28 - 4:3.

Вратари: Раймер (57:42 - 58:31) - Кинкейд.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 34 (10+14+9+1) - 32 (13+12+7+0).

Наши: Дадонов (20.15/2/-1), Киселевич (16.10/0/+1) - Яковлев (16.37/1/+1).

27 ноября. Майами. BB&T Center.