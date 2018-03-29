"Флорида" уступила "Торонто", несмотря на гол Дадонова

"Флорида" на выезде уступила "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). "Пантерз" потерпел первое поражение после двух подряд побед.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 25-й в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Флорида" – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Голы: Марнер - 21 (Райлли, Плеканец), 3:05 - 1:0. Мэттьюс - 30 (Нюландер, Гардинер), 9:24 - 2:0. Марло - 25 (Марнер), 13:55 - 3:0. Юбердо - 24 (Мальгин), 17:49 - 3:1. Юбердо - 25 (Трочек, Пайсик), 35:08 - 3:2. ван Римсдайк - 35 (Бозак, Браун), 51:48 - 4:2. ДАДОНОВ - 25 (Яндл, Экблад), 58:34 - 4:3.

Вратари: Андерсен - Луонго (57:51 - 58:34, 58:40 - 59:22, 59:44).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 35 (16+11+8) - 33 (9+10+14).

Наши: Зайцев (22:18/0/-3) - Дадонов (19:00/1/0), Мамин (10:06/2/-1).

29 марта. Торонто. Air Canada Centre.

Дадонов забросил 25-ю шайбу в сезоне. Видео