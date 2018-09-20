"Флорида" победила "Монреаль", Дадонов сделал дубль, Щербак забросил шайбу

"Флорида" обыграла "Монреаль" в предсезонном матче НХЛ - 5:2. По дублю в составе "Пантерз" сделали Евгений Дадонов и Джаред Макканн. Защитник Богдан Киселевич набрал "+2" за 18 минут 43 секунды, нападающий Максим Мамин отыграл 9 минут 35 секунд.

Одна из шайб "Канадиенс" на счету Никиты Щербака, который провел на площадке 12 минут 59 секунд. За эту игру он набрал показатель "-3".

НХЛ

Контрольный матч

"Монреаль" - "Флорида" - 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Наши: Щербак (12:59/4/-3) - Дадонов (14:13/4/1), Киселевич (18:43/1/2), Мамин (9:35/0/0).