"Флорида" победила "Бостон", Дадонов принял участие в двух шайбах "Пантерз"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" победила "Бостон" – 3:0. Отметим, что российский легионер "Пантерз" Евгений Дадонов поучаствовал в двух голах своей команды.

НХЛ

Регулярный сезон

"Флорида" – "Бостон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Голы: Экблад - 14 (Бьюгстад, ДАДОНОВ), 6:25 - 1:0. Бьюгстад - 16 (ДАДОНОВ, Матесон), 9:06 - 2:0. Трочек - 27 (бол., Яндл, Барков), 34:07 - 3:0.



Вратари: Раймер - ХУДОБИН (57:03 - 58:31, 58:44 - 59:55).



Штраф: 25 - 17.



Броски: 28 (10+10+8) - 46 (14+12+20).

Наши: Дадонов (16:41/1/0), Мамин (7:50/2/0) – --



16 марта. Майами. BB&T Center.