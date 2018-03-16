05:24 | Хоккей — НХЛ

"Флорида" победила "Бостон", Дадонов принял участие в двух шайбах "Пантерз"

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" победила "Бостон" – 3:0. Отметим, что российский легионер "Пантерз" Евгений Дадонов поучаствовал в двух голах своей команды.

НХЛ

Регулярный сезон

"Флорида" – "Бостон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Голы: Экблад - 14 (Бьюгстад, ДАДОНОВ), 6:25 - 1:0. Бьюгстад - 16 (ДАДОНОВ, Матесон), 9:06 - 2:0. Трочек - 27 (бол., Яндл, Барков), 34:07 - 3:0.

Вратари: Раймер - ХУДОБИН (57:03 - 58:31, 58:44 - 59:55).

Штраф: 25 - 17.

Броски: 28 (10+10+8) - 46 (14+12+20).

Наши: Дадонов (16:41/1/0), Мамин (7:50/2/0) – --

16 марта. Майами. BB&T Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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gibson

Флорида очень хочет в плей-офф. А Джерси сейчас после помелья от суперпобеды над Вегасом начнет сливать матчи в Калифорнии:-)

06:55

fifa_guru

били-били, били-били.. но так и не разбили(

05:38

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