"Флорида" обыграла "Нэшвилл", Дадонов сделал передачу

"Флорида" на выезде обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов сделал результативную передачу. Он провел на площадке 17 минут 10 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Флорида" - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Экблад - 9 (бол., Трочек, Боргстрем), 4:05 - 0:1. Ватрано - 15 (Экблад, Дадонов), 13:16 - 0:2. Трочек - 4 (Сивиур), 22:59 - 0:3. Бонино - 12 (Йоси, Уотсон), 42:45 - 1:3. Уотсон - 7 (Бонино), 43:23 - 2:3. Маккэн - 8 (Сивиур, Гаврилюк), 51:38 - 2:4.

Вратари: Сарос (57:32) - Раймер.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (8+20+11) - 30 (9+6+15).

Наши: - - Дадонов (17.10/1/0).

20 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.