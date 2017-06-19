Флери открыл детскую хоккейную площадку в Питтсбурге

Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери профинансировал строительство детской площадки в городе, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня состоялось открытие площадки, на которой хоккеист присутствовал с женой.

Помимо площадки хоккеист приобрел для детей спортивный инвентарь, обучающие материалы и необходимую электронику. Также он пожертвовал хоккейные ворота, табло и оборудование для местной команды. В честь Флери площадка получила название "Каток 29".

– Мы какое-то время обдумывали эту идею, – сказал Флери. – Жители Питтсбурга так хорошо относились ко мне, что я решил построить что-то веселое для детей. Рад, что все получилось. Да и детям, кажется, все нравится.

32-летний голкипер выступает за "Пингвинов" с 2003 года и провел в составе команды 691 матч, в которых одержал 375 побед. С клубом он выиграл три Кубка Стэнли. Ожидается, что игрок перейдет в "Вегас" в рамках драфта расширения.