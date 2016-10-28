"Филадельфия" уступила "Аризоне", Проворов набрал очко

"Аризона" переиграла в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфию" со счетом 5:4. Автором победной шайбы "Койотс" стал форвард Райан Уайт. В составе "Флайерз" результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов, для которого этот голевой пас стал пятым в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Аризона" – 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

Голы: Макгинн - 1 (Дюклер, Ричардсон), 7:33 - 0:1. Экман-Ларссон - 5, 11:22 - 0:2. Кузинс - 1 (Шенн, Уайз), 29:34 - 1:2. Шенн - 2 (бол., Гостисбехер, Жиру), 35:00 - 2:2. Ганзал - 2 (Доми, Стоун), 46:31 - 2:3. Ричардсон - 3 (мен., Ридер), 48:10 - 2:4. Э. Макдональд - 1 (ПРОВОРОВ, Конечны), 48:34 - 3:4. Уайт - 1 (Дворак), 55:41 - 3:5. Симмондс - 5 (бол., Шенн, Штрайт), 59:45 - 4:5.

Вратари: Мэйсон (58:14 - 58:17, 58:57) - Доминге.

Штраф: 11 - 31.

Броски: 32 (10+13+9) - 25 (11+4+10).

Наши: Любимов (9:10/0/0), Проворов (17:25/2/-1) – -

Филадельфия. Wells Fargo Center.