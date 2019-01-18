Евгений Малкин: "Все проблемы не в экипировке, а в моей голове"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что этот сезон складывается для него непросто. По словам россиянина, он экспериментирует с экипировкой и будет продолжать стараться играть лучше. В нынешнем сезоне на счету Малкина 50 (14+36) очков в 46 матчах.

– Пробую новые коньки и клюшки, чтобы вырваться из кризиса. Но все проблемы не в экипировке, а в моей голове, – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. – Когда у тебя нет уверенности, то начинаешь все менять – перчатки, клюшки, коньки. Я не в восторге от двух последних матчей, это не лучшие мои игры. Я немного расстроен, это тяжело. Буду продолжать стараться, возможно, что-то буду делать попроще. В средней зоне потерь нет. В предыдущем матче я пытался обыграть один на один, но это не работает. Возможно, надо просто вбрасывать шайбу, действовать проще. Пара голов – и уверенность вернется.

Это тяжелый сезон для меня. Играю то хорошо, то плохо, как на качелях. Один матч хороший, второй – нет. До перерыва нужно сыграть больше хороших матчей. Сейчас у нас вернулся Патрик Хёрнквист, возможно, это мне поможет. Я вернусь.