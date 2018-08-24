Евгений Кузнецов: "Самое главное - как играет команда, индивидуальные призы остаются где-то за стеной"

Российской форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов верит, что хорошо начнет новый сезон в НХЛ. Также он признался, что из-за Кубка Стэнли толком не получилось отдохнуть.

- Надеюсь, все будет нормально, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. – Самое главное - как играет команда. Индивидуальные призы остаются где-то за стеной. А подготовку к сезону я начал уже давно. Немножко, правда, получилось рвано из-за Кубка Стэнли. Толком не отдохнул - был в Челябинске, готовился все это время. Понимал, что неделя из жизни выпадет. Но верю, что хорошо начну чемпионат.