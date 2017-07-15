Евгений Кузнецов: "Мне прямо сейчас неловко перед "Вашингтоном"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что условия нового контракта с "Кэпиталз" наложат дополнительную ответственность. Ранее сообщалось, что соглашение форварда рассчитано на восемь лет и 62,4 миллиона долларов.

– Сейчас вы подписали очень хороший контракт с "Вашингтоном". И дело не только в финансах, но и в его сроке. Но я уверен, что теперь с вас будут спрашивать за каждый цент, - вопрос Кузнецову.

– Согласен. Но вообще этот контракт – не только большие деньги, но и доверие, которое оказывает мне "Вашингтон". На меня рассчитывают. Но и ответственность будет другая. Но я не знаю хороших хоккеистов, которые бы избегали этого. Все хотят, чтобы на них было больше ответственности, чтобы к их словам прислушивались.

– Раньше считалось, что особенность российских игроков в том, что, получая, такие деньги, они начинают их тратить и забывают отрабатывать.

– Те времена прошли. Но мне прямо сейчас неловко перед "Вашингтоном".

– За что?

– Не совсем получается подготовка. В Челябинске я бываю редко и тут меня постоянно приглашают на какие-то мероприятия. Но еще пара дней и я начну усиленно заниматься. Я не из тех, кто успокоится. Да, с одной стороны, ты ничего уже не изменишь по зарплате, но есть все-таки вызов для спортсмена, да и карьера на этом не закончится. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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