17:55 | Хоккей — НХЛ

Евгений Кузнецов: "Мне прямо сейчас неловко перед "Вашингтоном"


Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что условия нового контракта с "Кэпиталз" наложат дополнительную ответственность. Ранее сообщалось, что соглашение форварда рассчитано на восемь лет и 62,4 миллиона долларов.

 
Евгений КУЗНЕЦОВ.Ва-банк по-столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"

– Сейчас вы подписали очень хороший контракт с "Вашингтоном". И дело не только в финансах, но и в его сроке. Но я уверен, что теперь с вас будут спрашивать за каждый цент, - вопрос Кузнецову.

– Согласен. Но вообще этот контракт – не только большие деньги, но и доверие, которое оказывает мне "Вашингтон". На меня рассчитывают. Но и ответственность будет другая. Но я не знаю хороших хоккеистов, которые бы избегали этого. Все хотят, чтобы на них было больше ответственности, чтобы к их словам прислушивались.

– Раньше считалось, что особенность российских игроков в том, что, получая, такие деньги, они начинают их тратить и забывают отрабатывать.

– Те времена прошли. Но мне прямо сейчас неловко перед "Вашингтоном".

– За что?

– Не совсем получается подготовка. В Челябинске я бываю редко и тут меня постоянно приглашают на какие-то мероприятия. Но еще пара дней и я начну усиленно заниматься. Я не из тех, кто успокоится. Да, с одной стороны, ты ничего уже не изменишь по зарплате, но есть все-таки вызов для спортсмена, да и карьера на этом не закончится. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Евгений Кузнецова

Опрос

Заслужил ли Кузнецов 62,4 миллиона долларов от "Вашингтона"?
голосовать
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий