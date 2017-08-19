Евгений Кузнецов: "Если бы я хотел только забивать – пошел бы в другой вид спорта"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в перерыве благотворительного матча отметил, что не ставит перед собой цели на сезон по количеству заброшенных шайб. Однако в высокой результативности своего соотечественника Александра Овечкина он не сомневается.

– Овечкин 50 шайб забросит в этом сезоне?

– Я уже говорил об этом (утверждал, что забросит. – Прим. "СЭ"). Не хочу повторяться.

– А вы сколько забросите?

– Для меня не важно, сколько я забью. Для меня важно, чтобы команда попала в плей-офф, а там уже будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать – пошел бы в другой вид спорта. (Игорь ЕРОНКО)