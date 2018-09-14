Эвандер Кейн: "После подписания Карлссона "Сан-Хосе" должен думать только о победе в Кубке Стэнли"

Нападающий "Сан-Хосе" Эвандер Кейн прокомментировал обмен защитника Эрика Карлссона. Игрок перешел в "Шаркс" из "Оттавы".

- Вот это год. Это должен быть наш сезон, - цитирует официальный сайт НХЛ Кейна. - Мы подписали такого игрока, смотрим на состав, который уже есть... Молодые хоккеисты прогрессировали, мы подписали двукратного обладателя Норрис Трофи, в составе у нас есть еще один победитель Норрис Трофи - Брент Бернс.

У нас уже не может быть оправданий. мы должны собрать все вместе, выйти на лед, провести хороший сезон и, как я уже говорил, сосредоточиться не на выходе в плей-офф или проходе далеко, а только на победе в Кубке Стэнли.