19:54 | Хоккей — НХЛ

Элерс, Мэттьюс и Бэкстрем - три звезды недели в НХЛ


Нападающий "Виннипега" Николай Элерс признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 21-летний датский форвард в трех матчах забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

Второй звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, у которого в трех матчах четыре шайбы (две -победные в овертаймах).

Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем. В четырех играх он забросил три шайбы и сделал шесть передач.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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