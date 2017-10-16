Элерс, Мэттьюс и Бэкстрем - три звезды недели в НХЛ

Нападающий "Виннипега" Николай Элерс признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 21-летний датский форвард в трех матчах забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

Второй звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, у которого в трех матчах четыре шайбы (две -победные в овертаймах).

Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем. В четырех играх он забросил три шайбы и сделал шесть передач.