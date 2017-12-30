Экс-голкипер "Спартака" и ЦСКА - вторая звезда дня в НХЛ

Вратарь "Чикаго" Джефф Гласс, ранее выступавший в КХЛ за "Спартак" и ЦСКА, признан второй звездой дня в НХЛ. Голкипер "Блэкхокс" в дебютном матче в лиге помог своей команде обыграть "Эдмонтон" (4:3 ОТ), отразив 42 из 45 бросков по своим воротам.

Отметим, что помимо "Спартака" (2013-2014) и ЦСКА (2014), канадский голкипер выступал за "Барыс" (2009-2012), "Сибирь" (2012-2013), "Ладу" (2014-2015) и минское "Динамо" (2015-2016).

Первой звездой дня стал форвард "Миннесоты" Микаэль Гранлунд, оформивший хет-трик во встрече с "Нэшвиллом" (4:2). Тройку лучших игроков дня занял форвард "Баффало" Джек Айкел - его дубль помог "Сэйбрз" обыграть "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).