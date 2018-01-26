"Эдмонтон" в серии буллитов обыграл "Калгари"

"Эдмонтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Калгари" (4:3 Б). Победу хозяевам льда принес буллит в исполнении Коннора Макдэвида.

Для "Ойлерз" эта победа стала четвертой в пяти последних встречах. "Флэймз", в свою очередь, потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон Ойлерз" - "Калгари Флэймз" - 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак - 15 (Брауэр, Баклунд), 1:32 - 0:1. Джиордано - 9 (Д. Хэмилтон), 14:21 - 0:2. Дэвидсон - 1 (Пульюярви, Стром), 33:50 - 1:2. Кассиан - 4 (Драйзайтль, Макдэвид), 34:54 - 2:2. Дэвидсон - 2 (Стром), 45:16 - 3:2. Ткачак - 16 (Баклунд), 47:50 - 3:3.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Тэлбот - Риттих (14:14 - 14:21).

Штраф: 45 - 23.

Броски: 37 (10+14+10+3) - 37 (14+7+10+6).

Наши: Слепышев (9:35/3/0) - -.

26 января. Эдмонтон. Rogers Place.