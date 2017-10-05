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07:54 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Калгари" благодаря хет-трику Макдэвида

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"Эдмонтон" уверенно обыграл "Калгари" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" все три шайбы забросил 20-летний капитан Коннор Макдэвид. Для форварда этот хет-трик стал первым лиге.

Двумя голевыми передачами отметился Леон Драйзайтль. Отметим, что в составе команды дебютировал нападающий Кайлер Ямамото, выбранный "Нефтяниками" на драфте-2017.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Калгари" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Упёртый русский

Макди передал привет коррам СЭ, поставившим его в рейтинге прямо сейчас ниже Кросби по силе игры. ;). Забавные ребята, эти корры!!

08:34

Бней Иегуда

Аха.)) После промаха Лучича ещё 4 человека шайбы коснулись, Макди пятый был!)) Какой Лучич продуман!))

08:34

ВеликийПашаБуре

Калгари раздвинул булки для хет-трика Макди. Лучич убегал на пустые ворота, но нарочито не попал в пустые ворота. Исскуственный хет-трик. Хоккейного Бога не обманешь.

08:12

Бней Иегуда

Макди уже сейчас можно Харта и Арта отдавать.)) Да и Ришар скорее всего его будет.)) Ну и команда в целом созрела для Кубка.)

08:02