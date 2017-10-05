"Эдмонтон" обыграл "Калгари" благодаря хет-трику Макдэвида

"Эдмонтон" уверенно обыграл "Калгари" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" все три шайбы забросил 20-летний капитан Коннор Макдэвид. Для форварда этот хет-трик стал первым лиге.
Двумя голевыми передачами отметился Леон Драйзайтль. Отметим, что в составе команды дебютировал нападающий Кайлер Ямамото, выбранный "Нефтяниками" на драфте-2017.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" – "Калгари" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
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Упёртый русский
Макди передал привет коррам СЭ, поставившим его в рейтинге прямо сейчас ниже Кросби по силе игры. ;). Забавные ребята, эти корры!!
08:34
Бней Иегуда
Аха.)) После промаха Лучича ещё 4 человека шайбы коснулись, Макди пятый был!)) Какой Лучич продуман!))
08:34
ВеликийПашаБуре
Калгари раздвинул булки для хет-трика Макди. Лучич убегал на пустые ворота, но нарочито не попал в пустые ворота. Исскуственный хет-трик. Хоккейного Бога не обманешь.
08:12
Бней Иегуда
Макди уже сейчас можно Харта и Арта отдавать.)) Да и Ришар скорее всего его будет.)) Ну и команда в целом созрела для Кубка.)
08:02