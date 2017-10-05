"Эдмонтон" обыграл "Калгари" благодаря хет-трику Макдэвида

"Эдмонтон" уверенно обыграл "Калгари" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Ойлерз" все три шайбы забросил 20-летний капитан Коннор Макдэвид. Для форварда этот хет-трик стал первым лиге.

Двумя голевыми передачами отметился Леон Драйзайтль. Отметим, что в составе команды дебютировал нападающий Кайлер Ямамото, выбранный "Нефтяниками" на драфте-2017.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Калгари" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)