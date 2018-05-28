Джонатан Маршессо: "У "Вегаса" все сразу сложилось, будто по щелчку пальцев"

Нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо рассказал, за счет чего команде в первом же сезоне в НХЛ удалось добраться до финала. В решающей серии "Голден Найтс" встретятся с "Вашингтоном".

- Конечно, главная причина, почему мы в финале – это великолепная игра нашего вратаря Марка-Андре Флери, - приводит официальный сайт НХЛ Маршессо. - Но вообще глубина состава у "Вегаса" потрясающая. Каждая тройка забивала ценные голы в важное время. Вспомните пятый матч финала Западной конференции, в котором мы прошли "Виннипег". Там отличились не первые два звена, а Алекс Так и Райан Ривз. Это говорит о том, что у нас есть прекрасный подбор игроков. А то, почему химия сложилась так быстро… Тут нет секрета. Просто все были в одной ситуации и понимали, что нужно взваливать этот груз на плечи. Ответственность за результат. И как-то все сразу сложилось, будто по щелчку пальцев. Все относились с уважением друг к другу, радовались быть частью команды. Мы хотели идти вперед и делали это. Продолжали идти, не заглядывали слишком вперед. Просто показывали правильный хоккей и фокусировались на каждом следующем матче.

Первая игра финальной серии пройдет 29 мая.