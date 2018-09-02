Джон Торторелла: "Разочарован тем, что Панарин может уйти"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла считает, что отсутствие ясности с контрактами нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского не будет оказывать негативного влияния на игру его команды. Соглашения обоих россиян рассчитаны до конца сезона-2018/19.

– Для меня одна из главных задач на этот год – справиться со сложившейся ситуацией, – цитирует The Athletic Тортореллу. – Сможем ли мы совладать с ней или они начнут отвлекаться на свои проблемы? Мне кажется, я должен просто тренировать. Подобное случается. Мы – не единственная команда, с которой происходит подобное. Я не планирую специальной встречи с Панариным и Бобровским.

Я не сошел с ума и отдаю себе отчет в том, что это их выбор и их жизнь. Не держу зла ни на одного из них. Смотрю на Панарина и мне очень нравится работать с ним. Мне он нравится и как человек, и как игрок. Он заражает своим энтузиазмом. Я разочарован тем, что он может уйти. Но я не планирую тренировать каким-то иным способом. У него будет возможность нормально играть, поскольку он дает нам шансы побеждать.

Что до моего контракта, я работаю над этим. Переговоры все еще идут.