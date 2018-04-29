Джон Купер: "Всякий раз, когда Канада побеждает, это происходит при поддержке Маршана и Бержерона"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после поражения от "Бостона" (2:6) в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли отметил первое звено соперника. По словам наставника, команде нужно улучшить свою игру, чтобы вернуться в серию.

– Это опытное звено, которое хорошо играет в обоих концах площадки, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ. – Они играют вместе на Олимпийских играх, на Кубке мира. И всякий раз, когда Канада побеждает, обычно это происходит при поддержке Маршана и Бержерона.

Не имеет большого значения, как мы играли, если счет 2:6. Были ли в этой игре положительные моменты, от которых мы можем оттолкнуться? Безусловно. Но они забили шесть голов. В конце концов, нам нужно будет поднять уровень нашей игры, чтобы вернуться в серию.