Джон Купер: "Кучеров никогда не думает, что достиг всего"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ с восхищением отозвался о форварде клуба Никите Кучерове. Нападающий на данный момент лидирует в споре бомбардиров НХЛ с 63 (27+36) очками.

- Если честно, может, уже и хватит говорить добрые слова в адрес Куча – их и так сказано достаточно, - сказал Купер. - Но я не могу остановиться. Если ты хочешь становиться лучше, это должно быть заложено внутри тебя. Никакой тренер этому не научит и не заставит. Только внутренний драйв. И он хочет становиться лучше. Он никогда не думает, что достиг всего, и вот за это я не могу не отдать ему должное.

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