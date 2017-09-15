Дюшен может стать игроком "Калгари" в эти выходные

В ближайшие выходные нападающий Мэтт Дюшен может сменить клуб, сообщает в своем Твиттере хоккейный скаут Джошуа Маршалл. Ранее сообщалось, что на форварда "Колорадо" претендуют такие команды, как "Айлендерс", "Коламбус", "Бостон" и "Питтсбург".

Теперь главным фаворитом на 26-летнего хоккеиста считается "Калгари". Обмен может произойти до конца этой недели.

В прошлом сезоне Дюшен провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 встречах.