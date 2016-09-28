Два очка Радулова помогли "Монреалю" победить "Вашингтон", Свечников забил "Питтсбургу"

"Монреаль" в выставочном матче на своем льду нанес поражение "Вашингтону" – 5:2. Российский форвард хозяев Александр Радулов отметился голом и результативной передачей, набрав свои первые очки за "Канадиенс". В другом поединке "Питтсбург" уступил "Детройту" (2:4). Форвард "Ред Уингз" Евгений Свечников отметился заброшенной шайбой. "Тампа-Бэй" проиграл "Каролине" (2:3), а "Калгари" одолел "Виннипег" (3:0).

А "Миннесота" пропустила четыре шайбы от "Колорадо" – 1:4. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров провел на льду 22 минуты, но результативными действиями не отметился. А форвард Михаил Григоренко набрал два (1+1) очка за 17 игровых минут.