Два очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Кэпиталз" прервал трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин - одну.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вашингтон" - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Уилсон - 12 (Кузнецов), 6:57 - 0:1. Манта - 10, 14:08 - 1:1. Гронек - 3 (Ларкин, Нюквист), 26:48 - 2:1. Бойд - 4 (Овечкин, Коннолли), 46:19 - 2:2. Кемпны - 5 (Нисканен, Кузнецов), 56:08 - 2:3.

Вратари: Ховард (58:20 - 59:30, 59:51) - Холтби.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 25 (9+10+6) - 34 (13+6+15).

Наши: - - Кузнецов (17.28/5/+1), Овечкин (20.57/4/+2), Орлов (18.42/0/0).

7 января. Детройт. Little Caesars Arena.