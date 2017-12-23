Дубль Айкела помог "Баффало" обыграть "Филадельфию"

"Баффало" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. По 2 (1+1) очка в этой встрече набрали нападающий "Сейбрз" Райан О'Райли и Эвандер Кейн. Дубль на свой счет записал форвард Джек Айкел. Обе шайбы он забросил в пустые ворота.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 8 секунд и завершил поединок с показателем "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Филадельфия" - 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Голы: О`Райлли - 9 (Кейн), 43:59 - 1:0. Кейн - 15 (Горджес, Окпосо), 51:08 - 2:0. Раффль - 6 (бол., Жиру, Ворачек), 57:50 - 2:1. Айкел - 12 (п.в., Сканделла, О`Райлли), 58:53 - 3:1. Гостисбеер - 7 (Жиру, Ворачек), 59:28 - 3:2. Айкел - 13 (п.в., Сканделла), 59:59 - 4:2.

Нереализованный буллит: Кейн (3:42, Баффало Сэйбрз).

Вратари: Ленер - Эллиотт (56:58 - 57:50, 58:12 - 58:53, 58:57 - 59:28, 59:31 - 59:59).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 37 (16+12+9) - 35 (11+10+14).

Наши: - - Проворов (24:08/1/-1).

Баффало. KeyBank Center.