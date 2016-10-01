Дмитрий Куликов: "Испугался, когда влетел в борт, но все обошлось"

Российский защитник "Оттавы" Дмитрий Куликов отметил, что дебютный матч получился сумбурным. По его словам, он чувствует себя нормально после того, как получил повреждение. Напомним, "Баффало" в выставочном матче со счетом 1:8 проиграл "Торонто". Защитник не смог доиграть матч, так как в середине третьего периода после силового приема Колина Грининга ударился спиной об открывшуюся калитку скамейки соперника.

- Калитка была открыта, поэтому так неудачно получилось, - цитирует Р-Спорт Куликова. - Конечно, испугался в тот момент, хорошо, что обошлось. На скорости думал, что влечу в борт, а влетел в открытую дверь. Такого со мной еще не происходило, но всегда что-нибудь случается в первый раз. Сумбурный день получился, сумбурный дебют. Игра не получилась не только у меня, у всей команды скомканная игра: передачи не шли, шайбы к "Торонто" отскакивали постоянно. Надо забыть о этом матче.