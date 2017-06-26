Дэвид Пойл: "Приоритет "Нэшвилла" – приобретение нападающего в первые два звена"

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл подчеркнул, что приоритетной задачей для клуба является приобретение нападающего. При этом он отметил: рынок в этом году не так богат, как в прошлом.

– Моим приоритетом является приобретение нападающего в первые два звена, – приводит NHL.com/ru слова Пойла. – Возможно, у меня будет возможность провернуть какой-нибудь обмен. Я слышал, что в числе доступных для обмена игроков есть интересные имена. Но я хочу быть уверенным, что этот игрок усилит нас и будет лучшим из доступных.

На этот раз рынок не столь богат, как в прошлые годы. Но все зависит от того, что тебе нужно. Если искать силового игрока, для четвертого звена, что-то конкретное, то успеха добиться можно. Если искать человека, который забивает 30, 40 голов, то могут возникнуть сложности.