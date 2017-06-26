Дэвид Пойл: "Приоритет "Нэшвилла" – приобретение нападающего в первые два звена"

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл подчеркнул, что приоритетной задачей для клуба является приобретение нападающего. При этом он отметил: рынок в этом году не так богат, как в прошлом.
– Моим приоритетом является приобретение нападающего в первые два звена, – приводит NHL.com/ru слова Пойла. – Возможно, у меня будет возможность провернуть какой-нибудь обмен. Я слышал, что в числе доступных для обмена игроков есть интересные имена. Но я хочу быть уверенным, что этот игрок усилит нас и будет лучшим из доступных.
На этот раз рынок не столь богат, как в прошлые годы. Но все зависит от того, что тебе нужно. Если искать силового игрока, для четвертого звена, что-то конкретное, то успеха добиться можно. Если искать человека, который забивает 30, 40 голов, то могут возникнуть сложности.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/predators-seeking-top-six-forward/c-290152542
Долго наблюдал за идиотами на эт
Раду то 30-ку выбьет, надо брать. буэ
19:40 26 июня
Alexei10
Дэвид, чего то ты плохо смотришь, вот тебе сслыка там полно разноплановых игроков http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/tsn-radulov-na-vtorom-meste-v-reytinge-svobodnyh-agentov-1274176/
12:05 26 июня
Alexei10
ну не то что прям желает, но он доступен. и для 1-2 звена сгодится и если надо в 4 может отработать. за 6-7 лямов то
12:02 26 июня
devil'ok
Радулов желает вернуться! Инфа 146%
06:28 26 июня