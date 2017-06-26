04:45 26 июня | Хоккей — НХЛ

Дэвид Пойл: "Приоритет "Нэшвилла" – приобретение нападающего в первые два звена"

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Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл подчеркнул, что приоритетной задачей для клуба является приобретение нападающего. При этом он отметил: рынок в этом году не так богат, как в прошлом.

– Моим приоритетом является приобретение нападающего в первые два звена, – приводит NHL.com/ru слова Пойла. – Возможно, у меня будет возможность провернуть какой-нибудь обмен. Я слышал, что в числе доступных для обмена игроков есть интересные имена. Но я хочу быть уверенным, что этот игрок усилит нас и будет лучшим из доступных.

На этот раз рынок не столь богат, как в прошлые годы. Но все зависит от того, что тебе нужно. Если искать силового игрока, для четвертого звена, что-то конкретное, то успеха добиться можно. Если искать человека, который забивает 30, 40 голов, то могут возникнуть сложности.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/predators-seeking-top-six-forward/c-290152542

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Раду то 30-ку выбьет, надо брать. буэ

19:40 26 июня

Alexei10

Дэвид, чего то ты плохо смотришь, вот тебе сслыка там полно разноплановых игроков http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/tsn-radulov-na-vtorom-meste-v-reytinge-svobodnyh-agentov-1274176/

12:05 26 июня

Alexei10

ну не то что прям желает, но он доступен. и для 1-2 звена сгодится и если надо в 4 может отработать. за 6-7 лямов то

12:02 26 июня

devil'ok

Радулов желает вернуться! Инфа 146%

06:28 26 июня