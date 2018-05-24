Дэвид Куинн: "Стараюсь быть справедливым и требовательным тренером"

Новый главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн рассказал о стиле своей работы. "Нью-Йорк" объявил о назначении 51-летнего специалиста вчера, на посту наставника команды Куинн сменил Алена Виньо.

- Я стараюсь быть справедливым и требовательным тренером. Эти вещи сложно совмещать, - приводит NY Post слова Куинна. - Если начинаешь наседать на игрока, требовательно к нему относиться, хоккеист может подумать, что не он нравится тренеру. На самом деле это совсем не так. Он мне нравится, и я хочу, чтобы он добился успеха.

Ранее Куинн работал главным тренером университетской команды Бостона, а в сезоне-2012/13 был помощником главного тренера "Колорадо".