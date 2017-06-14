Дарюс Каспарайтис: "Поражение "Нэшвилла" со счетом 0:6 морально погубило команду"

Бывший защитник сборной России и "Питтсбурга" Дарюс Каспарайтис высоко оценил игру бывшей команды в финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (4-2). По его словам, решающей стала пятая встреча, в которой "Пингвинз" обыграли "Предаторз" со счетом 6:0.

- В чем секрет успеха "Питтсбурга"? - вопрос Каспарайтису.

- У "Пингвинз" классно построена игра. Завоевать второй подряд Кубок Стэнли со множеством травмированных - это просто великолепно. Финал плей-офф был удивителен тем, что в каждой игре появляется новый лидер, который приносил результат.

Мало кто ожидал много от защитников "Пингвинз", но они сыграли очень здорово. Это заслуга тренерского штаба. "Питтсбургу" повезло и с вратарями. Смена голкиперов - Флери на Мюррея - по ходу плей-офф пошла им на пользу. А решающей стала пятая игра в серии - поражение "Нэшвилла" со счетом 0:6 морально погубило команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью Дарюса Каспарайтиса в ближайшее время в "СЭ"