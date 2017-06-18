"Даллас" защитил Ничушкина от драфта расширения

"Даллас" защитил российского нападающего Валерия Ничушкина от драфта расширения, который пройдет 21 июня. Таким образом, новый клуб НХЛ "Вегас" не сможет забрать права на 22-летнего форварда ЦСКА, которые принадлежат "Старз". Ничушкин провел в КХЛ один сезон, его контракт с армейцами действует еще год.

Напомним, что "Вегас" имеет право забрать одного игрока из каждой команды, который не войдет в список защищенных и будет соответствовать требованиям драфта расширения.

Кулемин, Емелин и Якупов не были защищены клубами перед драфтом расширения "Вегаса" //

Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса"