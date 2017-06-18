17:58 | Хоккей — НХЛ

"Даллас" защитил Ничушкина от драфта расширения


"Даллас" защитил российского нападающего Валерия Ничушкина от драфта расширения, который пройдет 21 июня. Таким образом, новый клуб НХЛ "Вегас" не сможет забрать права на 22-летнего форварда ЦСКА, которые принадлежат "Старз". Ничушкин провел в КХЛ один сезон, его контракт с армейцами действует еще год.

Напомним, что "Вегас" имеет право забрать одного игрока из каждой команды, который не войдет в список защищенных и будет соответствовать требованиям драфта расширения.

Кулемин, Емелин и Якупов не были защищены клубами перед драфтом расширения "Вегаса" //
 Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса" 

 

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