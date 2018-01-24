"Даллас" разгромил "Флориду", Радулов набрал 3 очка

"Даллас" на своем льду разгромил "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Старз" и второе подряд поражение "Пантерз".

Российский нападающий хозяев Александр Радулов, забросивший две шайбы и сделавший одну голевую передачу, был признан первой звездой встречи. Теперь на счету 31-летнего россиянина 47 (20+27) очков в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас Старз" (Даллас) - "Флорида Пантерз" (Майами) - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Голы: Шор - 6 (бол., Клингберг, Линделл), 15:45 - 1:0. Бенн - 20 (РАДУЛОВ, Патерин), 26:43 - 2:0. РАДУЛОВ - 19 (бол., Спецца, Сегин), 29:57 - 3:0. Экблад - 9 (бол., Бьюгстад, Мальгин), 35:47 - 3:1. Янмарк - 13 (Клингберг, Шор), 45:16 - 4:1. РАДУЛОВ - 20, 52:06 - 5:1. Питлик - 9 (Руссель, Хэмьюс), 52:26 - 6:1.

Вратари: Бишоп - Раймер (Сятери, 3:48).

Штраф: 54 - 84.

Броски: 39 (12+12+15) - 34 (9+12+13).

Наши: Радулов (16:33/4/2) - Дадонов (15:30/1/-1).

24 января. Даллас. American Airlines Center.