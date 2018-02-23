"Даллас" обыграл "Лос-Анджелес", Радулов отметился голом

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:0. Одну из шайб на свой счет записал российский форвард "Старз" Александр Радулов, поразивший пустые ворота в конце игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Даллас" – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Сегин – 30 (Патерин), 51:33 – 0:1. РАДУЛОВ – 22 (п.в.), 59:00 – 0:2.

Вратари: Куик (58:28 – 59:00, 59:27) – Лехтонен.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 18 (8+5+5) – 28 (2+13+13).

Наши: – – Радулов (19:04/2/+1).

23 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.