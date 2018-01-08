Буллит Панарина и 42 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Флориду"

"Коламбус" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на площадке 24 минуты 44 секунды и сделал 1 результативную передачу. Свою попытку в серии форвард реализовал. Голкипер Сергей Бобровский отразил 42 броска из 44.

В составе "Пантерз" дебютный матч в лиге провел нападающий Максим Мамин, отыгравший 9 минут 19 секунд. Евгений Дадонов за 22 минуты 42 секунды сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Флорида" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Наши: Панарин (24:44/7/0) - Дадонов (22:42/4/1), Мамин (9:19/0/0).