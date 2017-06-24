Брайан Маклеллан: "Оши – невероятной ценный игрок для "Вашингтона"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан подчеркнул, что клуб обязательно должен был продлить контракт с нападающим Ти. Джеем. Оши. Это произошло в пятницу – стороны подписали восьмилетнее соглашение на сумму в 46 миллионов долларов.

Оши выступает за "Кэпиталз" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков. Также в его активе есть 4 гола и 8 результативных передачи с 13 играх плей-офф.

– Ти. Джей. – невероятно ценный игрок для нашей команды, – приводит NHL.com/ru слова Маклеллана. – Мы чувствовали, что обязательно должны подписать с ним контракт на очень конкурентном рынке свободных агентов. Ти. Джей. – настоящий боец, обладающий большим набором технических умений. Он является воплощением игрока, который должен быть в составе нашей команды, если мы хотим сохранять лидирующие позиции в лиге.