Брассар стал одноклубником Малкина, "Оттава" получила выбор в первом раунде драфта

"Оттава" и "Питтсбург" совершили обмен, сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Форвард "Сенаторов" Дерик Брассар продолжит карьеру в составе "Пингвинов", взамен канадский клуб получил выбор в первом раунде драфта-2018, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула.

Отметим, что 19-летний вратарь сейчас играет в чемпионате Швеции за "Лулео". 29-летний Коул, с зарплатой в 2,1 миллиона долларов, набрал 13 (3+10) очков в 47 встречах этого сезона.

Контракт Брассара с зарплатой в 5 миллионов долларов истекает летом 2019 года. В этом сезоне он набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Оттавы" он набрал 412 (155+257) очков в 696 матчах.