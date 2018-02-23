Брассар стал одноклубником Малкина, "Оттава" получила выбор в первом раунде драфта

"Оттава" и "Питтсбург" совершили обмен, сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Форвард "Сенаторов" Дерик Брассар продолжит карьеру в составе "Пингвинов", взамен канадский клуб получил выбор в первом раунде драфта-2018, голкипера Филипа Густафссона и защитника Яна Коула.
Отметим, что 19-летний вратарь сейчас играет в чемпионате Швеции за "Лулео". 29-летний Коул, с зарплатой в 2,1 миллиона долларов, набрал 13 (3+10) очков в 47 встречах этого сезона.
Контракт Брассара с зарплатой в 5 миллионов долларов истекает летом 2019 года. В этом сезоне он набрал 30 (14+16) очков в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Оттавы" он набрал 412 (155+257) очков в 696 матчах.
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Марио66
Слишком круто, чтобы быть правдой. Надеюсь впишется в звено с Кессом. Оч. классный игрок.
03:09
Adios Amigos R...
Vasek ========== Ну крепкий центр всё равно важнее крепкого дэфа третьей пары, тем более без Коула пинги уже играли в этом сезоне и вроде нормально. Заменят и сейчас, с вашим умением находить ноунеймов. Однозначно в плюс обмен.
01:41
Vasek
Брассар лучше Бонино. Брассар это крепкий топ-6 центр. Подстраховались на случай травм. Притом ещё год контракта. Просто ограбили Оттаву. Хотя в третьей паре обороны теперь будет зияющая пустота...
00:52
Adios Amigos R...
.BattleFish. Молодцы пингвины, нашли идеальную замену Бонине, хотят войти в историю и стать новыми Айлендерс времен Босси и Тротье! Кто Малкин по вашему, Босси или Тротье!?) 23:22 =========== Ну за ради вброса на вентилятор, Малкин - Босси, Кробзи - Тротье...)))
23:36 23 февраля
Adios Amigos R...
Не, ну круто для пингвинов, чё. А-ля Бонино, только Брассар даже лучше Ника, имхо. Коул и так был отрезанный ломоть, Густафссон при живом Мюррее тоже не особо нужен, а пик - это лотерея, можно пожертвовать ради сегодняшнего дня. В общем, крестовый поход за третьей чашкой начат, пааастаранись.....%)
23:28 23 февраля
.BattleFish.
Молодцы пингвины, нашли идеальную замену Бонине, хотят войти в историю и стать новыми Айлендерс времен Босси и Тротье! Кто Малкин по вашему, Босси или Тротье!?)
23:22 23 февраля