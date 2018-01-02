Бозер во второй раз подряд стал лучшим новичком месяца в НХЛ

Форвард "Ванкувера" Брок Бозер назван лучшим новичком декабря в НХЛ. 20-летний форвард также был признан лучшим новичком месяца по итогам ноября.

В прошлом месяце Бозер стал лучшим бомбардиром среди новичков, набрав 13 (8+5) очков в 13 играх. Он набирал очки в девяти матчах 13. На его счету 39,4 процента всех шайб своей "Кэнакс" в декабре.

Кроме того, Бозер достиг отметки в 20 шайб за сезон в 34 матче. С сезона-1991/92 лишь три игрока добирались то таких показателей результативности за меньшее число игр - Эрик Линдрос (26 матчей, сезон-1992/93), Теему Селянне (27 матчей, сезоне-1992/93) и Александр Овечкин (33 матча, сезон-2005/06).