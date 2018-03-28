"Бостон" продлил контракт с Харой

"Бостон" на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с капитаном команды Здено Харой. Новое соглашение между 41-летним защитником и "Брюинз" рассчитано на один год. По его условиям словацкий игрок обороны гарантированно заработает 5 миллионов долларов, еще 1,75 миллиона долларов он может получить в виде бонусов.

Напомним, Хара выступает за "Бостон" с 2006 года (в сезоне-2012/13 во время локаута он играл в КХЛ за "Лев"). За это время защитник принял участие в 888 матчах в "регулярке", набрав 442 (138+304) очка. В плей-офф на его счету 102 игры. В них словак отметился 45 (12+33) баллами за результативность.