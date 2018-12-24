Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ, Кучеров - третьей

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан первой звездой недели, сообщает официальный сайт НХЛ. Третьей звездой стал форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров.

Бобровский остановил 130 бросков из 134, пропуская в среднем по одному голу за матч и отразив 97 процентов бросков при двух шатаутах, чем помог "Блю Джекетс" (21-12-3, 45 очков) набрать восемь очков из восьми возможных.

Кучеров стал лидером лиги с семью передачами и занял второе место с 9 (2+7) очками в трех матчах, чем помог занимающим первую позицию в лиге "Лайтнинг" (28-7-2, 58 очков) продлить результативную серию до 12 игр (11-0-1). Его команда выиграла все три игры (одну из них по буллитам).

Второй звездой недели признан защитник "Торонто" Морган Райли. Он стал лучшим бомбардиром лиги с 9 (3+6) очками в четырех матчах и занял первое место с показателем полезности плюс-10, чем помог "Мэйпл Лифс" (25-10-2, 52 очка) пройти неделю без потерь и выйти на общее второе место в лиге.

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