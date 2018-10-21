Бобровский – о защите вратарей: "Все руки были в синяках, начинаешь бояться каждого броска"

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский после поражения от "Чикаго" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал "СЭ" о ситуации в команде, своем отношении к экипировке и новом контракте.

– "Коламбус" играл хорошо, обстучал все штанги. Чего не хватило для победы?

– Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд здорово сыграл. Интересный был хоккей. До последнего счет был 1:1, обидно, что пропустили. В таких встречах неприятно быть на стороне проигравшего.

– Вы пропустили сегодня первым же броском. Как там шайба проскочила?

– Конечно, не то что игрок "Чикаго" ехал и бросил просто, там было два перепаса, атака на скорости шла.

– Довольны своей формой в начале сезона?

– В целом доволен. Да, результат, может, и не тот, которого бы хотелось, но в целом все хорошо.

– Вы высказывали недовольство изменениями в экипировке вратарей.

– Прежде всего дело в том, что теперь пробивается нагрудник. Сейчас решаются вопросы по дополнительной защите, но первое время – во время тренировочного лагеря – было ужасно, все руки в синяках. Каждого броска начинаешь бояться.

– С вратарями из других команд общались на эту тему?

– Все ребята жалуются.

– "Коламбус" был чуть ли не ближе всех, чтобы выбить "Вашингтон" из плей-офф весной. Команда стала сильнее после этой серии?

– Сезон покажет. Прошлый плей-офф остался в истории.

– Вопросы о новом контракте никак на вас не влияют, не думаете об этом?

– Нет. Пока я прихожу на стадион, стараюсь наслаждаться игрой и помогать команде. (Артем Веневцев)

Все о регулярном чемпионате НХЛ – здесь