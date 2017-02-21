Блейк Уилер: "Малкина не дисквалифицировали из-за двойных стандартов"

‪Капитан "Виннипега" Блейк Уилер вспомнил эпизод с хитом нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина после двухмачтовой дисквалификации партнера по "Джетс" Джейкоба Траубы. Он обвинил лигу в наличии двойных стандартов для простых и звездных игроков.

– Малкин точно знал, что делает, – сказал Уилер. – Из-за двойных стандартов его не наказали за силовой прием, аналогичный которому Троуба провел на Марке Стоуне из "Оттавы", за что получил двухмачтовую дисквалификацию.