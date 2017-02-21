Блейк Уилер: "Малкина не дисквалифицировали из-за двойных стандартов"

Капитан "Виннипега" Блейк Уилер вспомнил эпизод с хитом нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина после двухмачтовой дисквалификации партнера по "Джетс" Джейкоба Траубы. Он обвинил лигу в наличии двойных стандартов для простых и звездных игроков.
– Малкин точно знал, что делает, – сказал Уилер. – Из-за двойных стандартов его не наказали за силовой прием, аналогичный которому Троуба провел на Марке Стоуне из "Оттавы", за что получил двухмачтовую дисквалификацию.
Jets' Blake Wheeler clearly frustrated that Malkin wasn't suspended for what he feels was similar hit on him that Trouba got 2 games for– Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 21 февраля 2017 г.