Бэбкок, Маклеллан и Торторелла - претенденты на звание лучшего тренера НХЛ этого сезона

НХЛ назвала претендентов на приз "Джек Адамс Эворд", который вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата. На награду претендуют Майк Бэбкок ("Торонто"), Тодд Маклеллан ("Эдмонтон") и Джон Торторелла ("Коламбус"). Впервые с 1999 год в тройке лучших два тренера из Канады.

Напомним, "Торонто" занял восьмое место в Восточной конференции, а "Коламбус" - третье. "Блю Джэкетс" провели лучший сезон в истории, установив несколько рекордов - по количеству побед (58), очков (108) и выигранных подряд матчей (16). "Эдмонтон" в Западной конференции занял четвертое место и вышел в плей-офф впервые с 2006 года.