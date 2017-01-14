Барри Смит: "Чикаго" вернет Шалунова, только если освободится место в команде"

Директор по развитию игроков "Чикаго" и бывший главный тренер СКА Барри Смит отметил, что "Блэкхокс" следят за прогрессом форварда "Сибири" Максима Шалунова. При этом он подчеркнул, что команда из Города Ветров рассчитывает на 23-летнего хоккеиста только как на игрока основного состава и не намерена отправлять его в фарм-клуб.

– Мы в Чикаго" очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года, он много забивает, является лидером своей команды, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Макс прибавил во всех компонентах игры, сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады. В пятницу мы поговорили с Шалуновым, и я сказал ему, что "Чикаго" готов вернуть его, только если в составе основной команды будет место для него, мы не хотим, чтобы Шалунов играл в фарм-клубе.

У Чикаго" нет цели выдернуть Шалунова из России, ему лучше продолжать расти здесь, чем играть за фарм-клуб. Повторю, нам нужно будет посмотреть, есть ли для Макса место в основной команде, и тогда уже мы примем по нему решение.