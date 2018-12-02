"Авангард" - Нюландеру: "Если что-то пойдет не так в "Торонто" - звони нам"

"Авангард" в Твиттере пошутил на тему подписания контракта между "Торонто" и форвардом Вильямом Нюландером.

- Вильям Нюландер не перешел в "Авангард"! Шведский нападающий не будет выступать за омский клуб в этом сезоне. Главный тренер "Торонто" планирует использовать форварда в звене с Джоном Таваресом, но это не точно. В прошлом сезоне в 82 играх за Торонто набрал 61 (20+41) очко, - говорится в первом сообщении.

⚡Вильям Нюландер не перешёл в "Авангард"!

Шведский нападающий не будет выступать за омский клуб в этом сезоне.

Главный тренер "Торонто" планирует использовать форварда в звене с Джоном Таваресом, но это не точно.

В прошлом сезоне в 82 играх за Торонто набрал 61 (20+41) очко. pic.twitter.com/TPRVlfy3Ir – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 2 декабря 2018 г.

Во втором сообщении написано: "Удачи в "Торонто", Вильям Нюландер. Но если что-то пойдет не так, просто позвони нам".

⚡Вильям Нюландер не перешёл в "Авангард"!

Шведский нападающий не будет выступать за омский клуб в этом сезоне.

Главный тренер "Торонто" планирует использовать форварда в звене с Джоном Таваресом, но это не точно.

В прошлом сезоне в 82 играх за Торонто набрал 61 (20+41) очко. pic.twitter.com/TPRVlfy3Ir – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 2 декабря 2018 г.

22-летний игрок по новому контракту получит 44,7 миллиона долларов. В первый год его зарплата составит 10,2 миллиона, в последующие – 6,9.

Нюландер выступает за "Торонто" с 2015 года. За три сезона он провел 185 матчей, в которых набрал 135 (48+87) очков.

В этом сезоне швед не провел ни одной игры. Он находился в статусе ограниченно свободного агента и рисковал пропустить остаток чемпионата, если бы не согласился на условия "Мэйпл Ливз".

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