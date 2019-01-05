"Аризона" в серии послематчевых буллитов проиграла "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Аризона" проиграла дома "Нью-Джерси" в серии буллитов со счетом 2:3. Российский защитник хозяев Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Нью-Джерси" – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хишир – 11 (Палмиери), 1:05 – 0:1. Гарлэнд – 3, 16:44 – 1:1. Фишер – 10, 29:05 – 2:1. Коулман – 12 (Зэйджак, Вуд), 36:16 – 2:2.

Победный буллит: Палмиери.

Вратари: Кюмпер – Блэквуд (Кинкейд, 15:59).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 24 (9+7+7+1) – 35 (5+15+11+4).

Наши: Любушкин (16.39/0/+1) – -.

5 января. Глендейл. Gila River Arena.